Прямые рейсы из Краснодара в Египет запускает Аэрофлот

На начальном этапе эксплуатации маршрутов воздушные суда будут подниматься в небо дважды в неделю по каждому направлению. Вылеты в Хургаду предусмотрены по четвергам и воскресеньям, а в Шарм-эль-Шейх — по средам и субботам. Обслуживание новых линий будет осуществляться на лайнерах Boeing 737, салоны которых разделены на два класса обслуживания: «Эконом» и «Бизнес».