Прямые рейсы из Краснодара в Египет запускает Аэрофлот

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявляет о старте полетной программы из Краснодара в Египет. Впервые для кубанской столицы будут открыты прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх, первый из которых запланирован на 8 октября, а также в Хургаду, куда самолеты начнут летать с 9 октября, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу компании.
На начальном этапе эксплуатации маршрутов воздушные суда будут подниматься в небо дважды в неделю по каждому направлению. Вылеты в Хургаду предусмотрены по четвергам и воскресеньям, а в Шарм-эль-Шейх — по средам и субботам. Обслуживание новых линий будет осуществляться на лайнерах Boeing 737, салоны которых разделены на два класса обслуживания: «Эконом» и «Бизнес».
Данное решение является частью стратегии по расширению маршрутной сети авиакомпании из Краснодарского края. Напомним, что ранее «Аэрофлот» уже сообщал о запуске регулярных ежедневных рейсов из международного аэропорта Краснодара в Ереван и турецкий Стамбул.