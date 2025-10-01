Собянин сообщил о возвращении индустриальных предприятий в Москву

По его словам, власти делают все возможное, чтобы привлечь молодых людей жить и работать в Москве. «Чтобы людей удержать в городе, чтобы их привлечь, необходимо создать среду, в которой они живут. И если вам среда не нравится, вы можете построить хоть 40 заводов, там никого не будет. Там ничего работать не будет. Вы можете построить замечательный технопарк, но там никого не будет», — пояснил мэр.