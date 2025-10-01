Теплоход «Патриа» прорубает «окно» из Азии в Калининград. Балтика ждёт китайских грузов вместо европейских

Теплоход «Патриа» прорубает «окно» из Азии в Калининград и Санкт-Петербург — Балтика ждёт китайских грузов вместо европейских. Об этом сообщается в телеграм-канале КМТП «Алгоритм групп».
«ООО “Алгоритм Групп” является оператором т/х “Патриа”. Сейчас теплоход находится в акватории Охотского моря и открыто для коммерческих предложений по перевозке грузов из портов Китая в Калининград и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
На теплоходе можно перевозить:
- Контейнерные грузы всех типов;
- Генеральные грузы (паллеты, биг-бэги, металлопрокат);
- Негабаритное и тяжеловесное оборудование;
- Накатную технику;
- Опасные грузы всех классов.
На «Патрии» можно доставить товары из портов: Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо и других. Грузоподъёмность судна — до 4 000 тонн.
В июле сообщалось, что грузовой теплоход «Онего» временно перестанет курсировать между Калининградской и Ленинградской областями.