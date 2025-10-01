Власти рассказали, когда в Краснодаре появятся беспилотные трамваи

Власти Краснодара назвали условия для запуска в краевой столице беспилотных трамваев, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина.
Беспилотным трамвая необходимо пройти тестирования на технические неисправности, в доработке также нуждаются интеллектуальные системы. На первом месте — обеспечение качественного обслуживания и безопасность пассажиров.
«Кроме того, в России пока отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения в сфере беспилотного управления пассажирским транспортом. В связи с этим, вопрос внедрения и закупки беспилотных трамваев в Краснодаре возможно рассматривать после полноценного технического исследования указанного транспорта, а также создания необходимого правового регулирования для такого вида пассажирских перевозок», — отметил Андрей Белугин.
Напомним, что первый беспилотный трамвай появился в Москве. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — улица Кулакова» с 3 сентября. Вагон оборудован современными сенсорами и системами компьютерного зрения, что помогает ему самостоятельно открывать двери, следовать расписанию и соблюдать правила дорожного движения.
Программное обеспечение — разработка сотрудников Московского метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что оно превосходит зарубежные аналоги по точности и стабильности. Несмотря на успешное прохождение испытаний, в кабине для наблюдения за работой системы пока присутствует сотрудник.
До конца года беспилотными технологиями планируется оборудовать еще три трамвая, а к 2030 году — более 300, что составляет около ⅔ столичного парка. К 2035 году планируется, что около 90% трамваев Москвы будут работать на беспилотных технологиях.