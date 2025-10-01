Развожаев заявил о стабилизации ситуации с бензином в Крыму и Севастополе

«Собственно, мы уже на сегодняшний момент с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым, главой Крыма] можем констатировать, что первая проблемная волна прошла. Действительно, люди сегодня более спокойно пользуются заправками», — отметил господин Развожаев и поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за помощь в решении вопроса.
В ходе совещания также обсуждались меры по полной стабилизации поставок в течение месяца и вопросы ценовой политики.
Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Крыма и Севастополя в конце августа, ситуация была временно нормализована, однако в середине сентября проблема вновь обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на части станций. С 29 сентября вводилось ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморожены на месяц.