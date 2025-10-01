Антимонопольщики проверят воронежские заправки из-за роста цен на топливо

В рамках проверки представители ведомства потребуют от операторов АЗС предоставить полные данные о том, как формируется розничная стоимость топлива, а также информацию о текущих запасах горючего. На основе анализа этих сведений специалисты ФАС определят, есть ли в действиях сетей признаки нарушения закона о конкуренции.