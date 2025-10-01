Антимонопольщики проверят воронежские заправки из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку деятельности автозаправочных станций по всей России, в том числе и в Воронежской области. Причиной стала динамика цен на нефтепродукты, которая наблюдалась в течение всего сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В рамках проверки представители ведомства потребуют от операторов АЗС предоставить полные данные о том, как формируется розничная стоимость топлива, а также информацию о текущих запасах горючего. На основе анализа этих сведений специалисты ФАС определят, есть ли в действиях сетей признаки нарушения закона о конкуренции.
Напомним, что в Воронежской области на протяжении почти всего сентября цены на бензин и дизельное топливо неуклонно росли. Единственным исключением стала одна неделя в начале осени, когда литр бензина АИ-92 подешевел на 43 копейки.