«Нижегородский водоканал» присоединили к «Теплоэнерго»

Деятельность Акционерного общества «Нижегородский водоканал» как юридического лица была прекращена путём присоединения к АО «Теплоэнерго». Это следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
Согласно документу, «прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения» произошло 30 сентября. «Нижегородский водоканал» присоединился к АО «Теплоэнерго».
Напомним, работа по объединению двух ресурсоснабжающих организаций началась ещё в 2022 году.
«Это решение напрашивалось давно, обсуждали его и в областном правительстве, — заявил тогда глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Объединение позволит синхронизировать производственные процессы, в том числе касающиеся инвестиционной программы, обновления сетей, закупочной деятельности, благоустройства территорий после ремонтных работ. Они будут совместно участвовать в федеральных программах финансирования».
Как сообщили сайту pravda-nn.ru в пресс-службе АО «Теплоэнерго», переход всех прав и обязанностей АО «Нижегородский водоканал» перешел к АО «Теплоэнерго» в порядке универсального правопреемства.
«Все обязательства АО “Нижегородский водоканал” исполняются АО “Теплоэнерго” в полном объеме, — отметили в пресс-службе. — Ранее АО “Теплоэнерго” управляло АО “Нижегородский водоканал” на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации».