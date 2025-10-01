«Нижегородский водоканал» присоединили к «Теплоэнерго»

«Это решение напрашивалось давно, обсуждали его и в областном правительстве, — заявил тогда глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Объединение позволит синхронизировать производственные процессы, в том числе касающиеся инвестиционной программы, обновления сетей, закупочной деятельности, благоустройства территорий после ремонтных работ. Они будут совместно участвовать в федеральных программах финансирования».