Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете

Нацбанк сказал, обменяют ли белорусам валюту, которая светится в ультрафиолете.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете. Подробности озвучил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, пишет БелТА.

Напомним, что Нацбанк смягчил требования к обмену валюты в Беларуси. Андрей Картун обратил внимание, что речь идет про случаи, когда валюта светится в ультрафиолете. По его словам, раньше, если в ультрафиолете светилась какая-либо точка, то кассир на месте мог принимать решение. К примеру, один принимал, а второй — нет.

— Поэтому так и получалось, что у каждого разные подходы. Мы говорим сейчас, что банкноты, которые светятся в ультрафиолете, должны приниматься, — заявил зампредседателя правления.

Представитель Нацбанка заметил, что учеными были проведены специальные исследования, связанные с тем, влияет ли на платежеспособность свечение в ультрафиолете.

— Как оказалось, не каждое свечение является плесенью и не каждая плесень приводит к утрате платежеспособности банкнот, — подчеркнул Андрей Картун.

Он сообщил, что, в связи с этим было принято серьезное решение, которое касается приема банками той или иной банкноты в иностранной валюте.

— Думаю, мы сведем таким образом к нулю обращения граждан. Будем обсуждать с банками в том числе введение дополнительной ответственности кассовых служб в части случаев непринятия банкнот с признаками платежеспособности, — пояснил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси.

