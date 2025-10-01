Ситуация на топливном рынке Краснодарского края остается стабильной

Ведомство совместно с муниципалитетами отслеживает наличие достаточного объема топлива на АЗС. Ограничений в доступности горючего для потребителей не зафиксировано.
Поставщики обеспечивают бесперебойные отгрузки топлива на территории Кубани.
По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, сейчас в регионе нет перебоев с поставками топлива на АЗС. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
