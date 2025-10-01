Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сказал белорусам, какую валюту не примут в банке. Подробности привел заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, пишет БелТА.

По его словам, в ультрафиолете может ничего не светиться, однако у банкноты будут потертости или же потеря свойств бумаги. Представитель Нацбанка отметил, что в названном случае банкнота окажется неплатежеспособной.

— Условно, вы если постирали 100-долларовую купюру, если она порвана, склеена, банк в этом случае может отказаться ее принять. Если есть визуальные точки, банк тоже имеет право отказаться, — уточнил Андрей Картун.

Зампредседателя правления, говоря про точки на банкноте, пояснил: если точка одна, и она не более 10 миллиметров, то признаки платежеспособности банкнота не потеряла.

