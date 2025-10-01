Застройщики начали завозить в УрФО рабочих из Индии

«Опыт оказался позитивный. Думали о культурных преградах, но в итоге наняли в штат высококвалифицированного индийца бригадира, который мог объяснить остальной бригаде, что делать. Были мелочи, но, сравнивая с бригадой из Таджикистана, не вижу разницу. Те же люди, с ними можно находить общий язык. Для меня главный вопрос — как сделать так, чтобы люди могли быстрее к нам приезжать», — подытожил представитель застройщика.