Застройщики начали завозить в УрФО рабочих из Индии

Застройщики начали завозить в регионы УрФО специалистов из Индии. Таким опытом поделилась компания «Брусника» на Форуме 100+, сообщил корреспондент ЕАН. В апреле этого года в Тюмень приехали первые монолитчики из Индии. Руководитель отдела работы с подрядчиками «Брусники» Лев Обидиннов заявил, что именно этих специалистов не хватает сильнее всего.
«Серьезные изменения произошли в апреле 2024 года, после них мы задумались о ввозе сотрудников из других стран. Тогда многие строители в апреле уехали работать в новые регионы. Также у нас скакнул курс доллара. Интерес к нашей стране упал со стороны специалистов из СНГ. Кроме этого, произошла трагедия в “Крокусе”. Итогом стало то, что мы остро испытали нехватку рабочих рук», — рассказал представитель «Брусники».
По его словам, рассматривались три страны для поиска рабочих: Индия, Кения и Бирма. Выяснилось, что в Индии количество населения сильно превышает число рабочих мест. Поэтому выбор пал на эту страну.
«Процесс привоза затянулся. Не смогли с первого раза правильно оформить документы. Когда согласовывали, решили сами отправиться в Индию. В центре Хьюстон можно испытывать рабочих. Мы туда приглашали специалистов, чтобы они показали себя. Надо было за неделю отобрать 44 человека. Изначально говорили о том, что нам нужны люди, которые уже были за границей», — отметил Обидиннов.
По его словам, у кандидатов проверяли практические навыки. Арматурщиков просили связать каркас, а плотнику давали гвозди, молоток и дерево. С теми, кто хорошо себя показывал, проводили собеседование и обсуждали условия. Бригада из Индии прилетела в Тюмень в апреле 2025 года. В мае они приступили к работам.
«Опыт оказался позитивный. Думали о культурных преградах, но в итоге наняли в штат высококвалифицированного индийца бригадира, который мог объяснить остальной бригаде, что делать. Были мелочи, но, сравнивая с бригадой из Таджикистана, не вижу разницу. Те же люди, с ними можно находить общий язык. Для меня главный вопрос — как сделать так, чтобы люди могли быстрее к нам приезжать», — подытожил представитель застройщика.
Екатерина Землянская.