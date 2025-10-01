В Нижегородской области решили построить завод по переработке картофеля

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области, Игорь Ищенко, отметил, что «Фабрика проектов» является одним из приоритетных направлений деятельности корпорации. В отличие от универсальных инвестпредложений, ориентированных на малый бизнес и масштабирование проектов, «Фабрика» занимается проработкой крупных инвестиционных проектов для реализации в регионе.