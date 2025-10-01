В Нижегородской области решили построить завод по переработке картофеля

В Нижегородской области разработан инвестиционный проект по созданию завода, специализирующегося на переработке картофеля в картофельные хлопья. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Нижегородской области.
Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на повышение эффективности работы с инвесторами и оказание им поддержки.
Инвестиционное предложение содержит детально проработанные параметры проекта и включает в себя подобранные земельные участки, что значительно снижает объем подготовительных работ для потенциального инвестора.
Кроме того, проведена аналитическая работа по оценке доступных ресурсов в регионе и потенциальных рынков сбыта для готовой продукции.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Планируемая мощность производства составит более 22 тысяч тонн продукции ежегодно.
Для реализации проекта инвесторам предложены четыре земельных участка, расположенные в Дальнеконстантиновском, Лукояновском муниципальных округах и городском округе Арзамас.
Будущий инвестор может воспользоваться различными программами льготного кредитования, а также получить займы на приобретение необходимого промышленного оборудования.
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области, Игорь Ищенко, отметил, что «Фабрика проектов» является одним из приоритетных направлений деятельности корпорации. В отличие от универсальных инвестпредложений, ориентированных на малый бизнес и масштабирование проектов, «Фабрика» занимается проработкой крупных инвестиционных проектов для реализации в регионе.
Инвесторам предоставляются готовые бизнес-планы и площадки для реализации проектов, что упрощает привлечение крупных инвесторов и ускоряет запуск предприятий.
Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, регион занимает ведущие позиции по производству картофеля в Приволжском федеральном округе и пятое место в России по итогам 2024 года.
В 2024 году было собрано 696 тысяч тонн картофеля. Оптимальные климатические условия и высокий уровень внедрения гидромелиорации делают Нижегородскую область перспективным регионом для выращивания картофеля.
Ранее аграрии Нижегородской области собрали более 1,8 миллиона тонн зерна.