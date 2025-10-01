На Кубани введут штрафы за нарушение правил застройки

Депутаты планируют установить штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах края, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, действующий закон «Об административных правонарушениях» предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц — двадцати тысяч рублей, на юридических лиц — пятидесяти тысяч рублей.
По словам докладчика, комитет в установленном порядке продолжит работу над законопроектом и подготовит его к рассмотрению во втором чтении с учетом поступающих предложений и замечаний.
В своем комментарии председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что представленным документом планируется устранить имеющийся пробел в законодательстве — ввести штрафы для физических и юрлиц, которые под видом строительства объектов вспомогательного назначения возводят на участках ИЖС дома и даже средства размещения, не получая на это разрешения.
«Рассмотренная инициатива наших коллег из Совета Анапы станет продолжением работы по сохранению кубанской земли, начатой и активно проводимой благодаря твердой позиции Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы всецело поддерживаем предложения главы региона по защите земельных угодий от их деградации и перепрофилирования. В частности, соответствующими законами защищены особо ценные сельхозземли, участки под промышленными предприятиями, прекращено хаотичное жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне наших курортов. И принятие данного законопроекта станет логичным продолжением этой работы», — сказал Юрий Бурлачко.