На Кубани введут штрафы за нарушение правил застройки

Действующий закон планируют дополнить нормой, согласно которой нарушение правил застройки на территории Кубани предусматривает штраф до трех тысяч рублей.

Депутаты планируют установить штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах края, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, действующий закон «Об административных правонарушениях» предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц — двадцати тысяч рублей, на юридических лиц — пятидесяти тысяч рублей.

По словам докладчика, комитет в установленном порядке продолжит работу над законопроектом и подготовит его к рассмотрению во втором чтении с учетом поступающих предложений и замечаний.

В своем комментарии председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что представленным документом планируется устранить имеющийся пробел в законодательстве — ввести штрафы для физических и юрлиц, которые под видом строительства объектов вспомогательного назначения возводят на участках ИЖС дома и даже средства размещения, не получая на это разрешения.

«Рассмотренная инициатива наших коллег из Совета Анапы станет продолжением работы по сохранению кубанской земли, начатой и активно проводимой благодаря твердой позиции Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы всецело поддерживаем предложения главы региона по защите земельных угодий от их деградации и перепрофилирования. В частности, соответствующими законами защищены особо ценные сельхозземли, участки под промышленными предприятиями, прекращено хаотичное жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне наших курортов. И принятие данного законопроекта станет логичным продолжением этой работы», — сказал Юрий Бурлачко.