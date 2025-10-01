На Кубани введут штрафы за нарушение правил застройки

Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, действующий закон «Об административных правонарушениях» предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц — двадцати тысяч рублей, на юридических лиц — пятидесяти тысяч рублей.