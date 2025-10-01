Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам снизить плату за инкассо валюты до 5%

Нацбанк Беларуси заявил о снижении платы за инкассо валюты с 15−20 до 5%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, передает БелТА.
Он напомнил, что белорусы могут сдать поврежденные купюры иностранной валюты в банк на инкассо. То есть речь идет про обмен на неповрежденные или же на белорусские рубли. Однако данная услуга является платной.
— Будем давать рекомендации банкам снижать стоимость вознаграждения за инкассо, то есть принятие неплатежеспособных банкнот, — уточнил Андрей Картун.
Представитель Национального банка добавил, что в указанном вопросе есть определенные нарекания. По его словам, стоимость доходит до 15−20%.
— Мы рекомендуем банкам все-таки снизить тариф с учетом экономической целесообразности. Думаю, мы установим около 5%, не более, — заметил заместитель председателя правления.
