Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам снизить плату за инкассо валюты до 5%

Нацбанк Беларуси заявил о снижении платы за инкассо валюты с 15−20 до 5%

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси заявил о снижении платы за инкассо валюты с 15−20 до 5%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, передает БелТА.

Он напомнил, что белорусы могут сдать поврежденные купюры иностранной валюты в банк на инкассо. То есть речь идет про обмен на неповрежденные или же на белорусские рубли. Однако данная услуга является платной.

— Будем давать рекомендации банкам снижать стоимость вознаграждения за инкассо, то есть принятие неплатежеспособных банкнот, — уточнил Андрей Картун.

Представитель Национального банка добавил, что в указанном вопросе есть определенные нарекания. По его словам, стоимость доходит до 15−20%.

— Мы рекомендуем банкам все-таки снизить тариф с учетом экономической целесообразности. Думаю, мы установим около 5%, не более, — заметил заместитель председателя правления.

Тем временем Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.

Кстати, Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете.

А еще Нацбанк сказал белорусам, какую валюту не примут в банке.