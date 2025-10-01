Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае со следующего года вырастут взносы на капремонт

Они устанавливаются на трехлетний период с 2026 по 2028 годы.

Источник: Аргументы и факты

Как и раньше, в регионе, будут действовать девять разных тарифов. Их размер будет зависеть от территориального расположения, этажности дома, наличия или отсутствия лифтов.

Для МКД три этажа и выше, оборудованных лифтами, взнос составит 17,9 рубля за кв. метр. В 2027 году — 23,3 рубля за кв. метр. На 2028 год — 25,6 рубля.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ края Юрия Шестопалова, размер взноса определяется с учётом оценочной стоимости услуг и работ по капремонту. На тариф также влияет инфляция в строительной и смежных отраслях.

«Это минимальный тариф, обязательный для аккумулирования средств на проведение капитального ремонта, независимо от того, каким образом дом накапливает деньги — в региональном фонде капитального ремонта или на специальном счете. Закон допускает изменение размера взноса, если так решат жители на общем собрании. Но он должен быть не меньше минимального, установленного правительством», — резюмировал министр.

За период с 2014 по 2025 годы капремонт выполнен в более чем в 8,5 тыс. домах.

Программа предусматривает теперь и замену лифтов. С 2026-го до 2031 года планируется провести различные виды работ в 5762 домах.

Напомним, что Красноярский край вошел в тройку лидеров по капремонту среди регионов России.