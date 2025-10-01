В Красноярском крае со следующего года вырастут взносы на капремонт

«Это минимальный тариф, обязательный для аккумулирования средств на проведение капитального ремонта, независимо от того, каким образом дом накапливает деньги — в региональном фонде капитального ремонта или на специальном счете. Закон допускает изменение размера взноса, если так решат жители на общем собрании. Но он должен быть не меньше минимального, установленного правительством», — резюмировал министр.