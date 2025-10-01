Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства финансов.
Согласно информации, один грамм золота стоит 359,41 рубля (в августе 2025 — 317,97 рубля). Что касается серебра, то цена за один грамм окажется 4,36 рубля (в августе — 3,62 рубля). Стоимость одного грамма платины указана в 145,86 рубля (в августе — 125,77 рубля).
Тем временем в Беларуси некоторые водители могут пройти техосмотр со скидкой 20%.
Кстати, мы узнали, как Лариса Долина и Екатерина Стриженова оценили братьев Дмитрия и Георгия Колдунов на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Раз вы взяли эту песню, значит, понимали, что у вас хватит голоса».
Вместе с тем ЖКХ объяснило минчанам, почему батареи теплые, а не горячие после включения отопления.