Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов

Минфин изменил цены на драгоценные металлы, скупаемые у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно информации, один грамм золота стоит 359,41 рубля (в августе 2025 — 317,97 рубля). Что касается серебра, то цена за один грамм окажется 4,36 рубля (в августе — 3,62 рубля). Стоимость одного грамма платины указана в 145,86 рубля (в августе — 125,77 рубля).

