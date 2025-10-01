Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае губернатор Демешин взял под контроль топливный кризис

Губернатор поручил ФАС и прокуратуре разобраться в причинах дефицита топлива и росте цен.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Демешина

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин усилил меры по преодолению топливного дефицита в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Проблемы возникли из-за того, что частные АЗС не смогли закупить необходимые объёмы бензина на бирже, что вызвало рост цен и недовольство жителей.

«Ситуацию с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах держу на личном контроле. Сегодня собрал рабочее совещание, чтобы выработать меры по его разрешению», — сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

По его словам, в районы уже доставлены 117 тонн бензина АИ-95, работают все шесть автозаправок, а ежедневная потребность составляет около 300 тонн. Демешин поручил заместителю председателя правительства края Ирине Горбачёвой в течение двух недель наладить прямые поставки топлива с заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в обход биржи.

Глава региона отметил, что снижение поставок связано с тем, что местные НПЗ обеспечивают западные регионы, что вызывает обеспокоенность жителей. Для проверки ситуации он распорядился подключить ФАС и прокуратуру, провести совещание со всеми поставщиками топлива и при необходимости создать оперативный штаб.

«Сложившаяся ситуация недопустима. Жители муниципалитетов не должны страдать от недостатка топлива, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода», — подчеркнул губернатор, — сообщает телеграм-канал Демешин.