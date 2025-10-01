Нацбанк сказал, куда белорусы могут сдать поврежденную валюту. Подробности привел заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, передает БелТА.
Андрей Картун уточнил, что у белорусов есть возможность сдать поврежденную валюту в банк на инкассо. По его словам, речь идет про обмен не неповрежденные купюры или же на белорусские рубли. Но указанная услуга является платной. Нацбанк рекомендует белорусским банкам снизить плату за инкассо валюты с 15−20 до 5%.
Заместитель председателя правления отметил, что данных мер достаточно, чтобы белорусам было комфортно сдавать иностранную валюту.
— И если вдруг у кого-то завалялись ветхие деньги или они пришли в негодность, то будет не так дорого обменять их на белорусские рубли, — подчеркнул Андрей Картун.
