Нацбанк сказал, куда белорусы могут сдать поврежденную валюту

Андрей Картун уточнил, что у белорусов есть возможность сдать поврежденную валюту в банк на инкассо. По его словам, речь идет про обмен не неповрежденные купюры или же на белорусские рубли. Но указанная услуга является платной. Нацбанк рекомендует белорусским банкам снизить плату за инкассо валюты с 15−20 до 5%.