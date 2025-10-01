Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн

Сроки сжатые. Но бригады работают в уверенном темпе. Уже пройден экватор строительных работ. Самые сложные этапы — расчистка территории и подготовка основания — позади. К воплощению проекта специалисты приступили в июле.
Строители расчистили площадку и вывезли больше 6 тысяч тонн мусора. Выровняли и утрамбовали грунт, подготовили основание под заливку. Особенность этого проекта в том, что здесь два фундамента — под каждое из зданий — для бассейна и административно бытового комплекса (АБК).
«Фундамент под чашу бассейна полностью готов. В августе мы начали уже выгонять каркас этого здания — стены и крышу. Сейчас специалисты уже обшивают основное здание сендвич-панелями», — рассказал начальник строительного участка Сергей Воронов.
Разница между фундаментами зданий — около двух метров. Это сделано для того, чтоб уровень АБК был вровень с краями чаши бассейна. Размер ее — 25 на 6 метров, глубина — 1,8 метра.
«Буквально на днях мы уже начнем заливать фундамент административно-бытового здания. Чтобы выдержать все сроки, на объекте ежедневно работает около 20 специалистов», — добавил начальник участка.
После бетонных и обшивочных работ строители приступят ко внутренней отделке. По проекту комплекс будет оборудован современными раздевалками, душевыми, учебными классами и административными кабинетами.
«До ноября мы планируем протянуть внутренние сети — это освещение, канализация и водопровод. Кстати, у бассейна будет работать своя очистная станция для фильтрации воды», — уточнил Сергей Воронов.
Бассейн возводят рядом со школой зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Закончить строительно-монтажные работы планируют до 25 декабря этого года. После займутся благоустройством прилегающей территории. Заказчик — государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 4».