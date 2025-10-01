Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн

Строители расчистили площадку и вывезли больше 6 тысяч тонн мусора. Выровняли и утрамбовали грунт, подготовили основание под заливку. Особенность этого проекта в том, что здесь два фундамента — под каждое из зданий — для бассейна и административно бытового комплекса (АБК).