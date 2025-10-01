Первый «Метеор» для Ростовской области прибыл в донскую столицу

Высокоскоростное судно на подводных крыльях было построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева в Нижегородской области специально по заказу региона.
Новый «Метеор» длиной более 35 метров способен развивать скорость до 65 км/ч и вмещает 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Губернатор в сопровождении журналистов первым поднялся на борт и совершил пробную поездку по акватории Дона.
«Я уверен, что дальше количество пассажиров будет только расти, а наша задача — поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и “Метеорами”, и “Валдаями”. Мы смотрим и несколько других производителей судов, которые смогут обеспечить возможность выходить в море и осуществлять водное сообщение по Азовскому морю, в том числе с новыми территориями. Это очень правильное начинание, которое имеет давние корни. В советское время так передвигалось огромное количество людей. Я сам, помню, плавал из Таганрога в тогда город Жданов, ныне Мариуполь. Это было своеобразный речной трамвай», — поделился Слюсарь.
«Метеор» стал третьим скоростным судном в парке компании «Дон», которая с 2024 года уже осуществляет перевозки на двух судах «Валдай» вместимостью 45 пассажиров каждый. За это время водным транспортом воспользовались уже 50 тысяч пассажиров по направлениям в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.