Первый «Метеор» для Ростовской области прибыл в донскую столицу

1 октября в Ростов-на-Дону прибыло первое речное пассажирское судно «Метеор 120Р-07». На причале № 18 новейшее судно, поставленное для судоходной компании «Дон», лично встретил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Высокоскоростное судно на подводных крыльях было построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева в Нижегородской области специально по заказу региона.

Новый «Метеор» длиной более 35 метров способен развивать скорость до 65 км/ч и вмещает 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Губернатор в сопровождении журналистов первым поднялся на борт и совершил пробную поездку по акватории Дона.

«Я уверен, что дальше количество пассажиров будет только расти, а наша задача — поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и “Метеорами”, и “Валдаями”. Мы смотрим и несколько других производителей судов, которые смогут обеспечить возможность выходить в море и осуществлять водное сообщение по Азовскому морю, в том числе с новыми территориями. Это очень правильное начинание, которое имеет давние корни. В советское время так передвигалось огромное количество людей. Я сам, помню, плавал из Таганрога в тогда город Жданов, ныне Мариуполь. Это было своеобразный речной трамвай», — поделился Слюсарь.

«Метеор» стал третьим скоростным судном в парке компании «Дон», которая с 2024 года уже осуществляет перевозки на двух судах «Валдай» вместимостью 45 пассажиров каждый. За это время водным транспортом воспользовались уже 50 тысяч пассажиров по направлениям в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.

