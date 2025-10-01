Нацбанк меняет порядок выдачи кредитов в Беларуси с ноября 2025 года. Подробную информацию обнародовали в пресс-службе Национального банка.
В финансовом учреждении уточнили, что изменения вносятся в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения). Указанный документ не только приводится в соответствие с законом «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», но также содержит ряд изменений, которые направлены на борьбу с мошенниками.
В частности, для указанного вводится требование к банкам заключать договор на следующий рабочий день после обращения за получением кредита или же предоставлять кредит на следующий рабочий день после заключения договора.
«На случай, когда банк напрямую перечисляет кредитные средства на счет продавца, это требование не распространяется», — обратили внимание в Нацбанке.
Кроме того, банки будут изучать активность вокруг кредитной истории. В случаях, когда финучреждения запрашивают кредитный отчет у заявителя, будет проводиться анализ не только содержания, но и число запросов отчета за последние семь дней. Также до момента заключения договора банки будут предоставлять информацию белорусам про формы и методы мошенничества под подпись. Изменения вступят в силу с 22 ноября 2025 года.
