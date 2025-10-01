Нацбанк меняет порядок выдачи кредитов в Беларуси с ноября 2025 года

Кроме того, банки будут изучать активность вокруг кредитной истории. В случаях, когда финучреждения запрашивают кредитный отчет у заявителя, будет проводиться анализ не только содержания, но и число запросов отчета за последние семь дней. Также до момента заключения договора банки будут предоставлять информацию белорусам про формы и методы мошенничества под подпись. Изменения вступят в силу с 22 ноября 2025 года.