Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершилась в Минске

«Всего 73 региона России приняли участие в мероприятии, из них 23 региона были представлены со стендами на выставке», — пояснили устроители выставки.
В целом на «ИННОПРОМе» свою продукцию показали 520 компаний из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана России, Узбекистана. За три дня экспозиции посетили свыше 14 тысяч человек из 24 стран мира.
Среди VIP-гостей были премьер-министры Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и другие высокопоставленные должностные лица из различных государств.
В программе «ИННОПРОМа» были дискуссии, на которых обсуждались важные направления межрегионального сотрудничества. Говорили о цифровизации, различных беспилотных системах, финтехе, инструментах для гибкого экспорта и наращивания инвестиционного потенциала.
На полях выставки проведена целая серия переговоров, подписаны документы о сотрудничестве. Среди них — стратегически важные соглашения по развитию промкооперации между Беларуси и России. Например, белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подписали план-график по созданию в северной столице РФ Центра белорусской техники.
Информационным медиапартнером выставки в Минске был Sputnik. Следующий «ИННОПРОМ» пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 8 по 10 февраля 2026 года.