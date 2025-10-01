Ричмонд
В Крыму ограничат продажу бензина до 20 литров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки», — проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он заверил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере.

Глава республики также пообещал до конца дня 3 октября озвучить информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива в Крым.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводилось ограничение на продажу — не более 30 литров в одни руки.

