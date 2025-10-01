Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси 1 октября 2025 года подписал указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих». Названным документом с 1 января 2026 года предусматривается отмена ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста.
В телеграм-канале напомнили, что аналогичные ограничения были отменены с 1 января 2025 года на размер трудовых пенсий для работающих пенсионеров (подробнее мы писали здесь).
Указанное решение было принято для повышения заинтересованности таких государственных служащих в продолжении трудовой деятельности, а также более эффективного задействования их профессионального потенциала в экономике Беларуси.
В телеграм-канале пояснили, что документ даст возможность установить единообразные подходы к выплате пенсий в период работы для военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих. Это соответствует единой линии по снятию ограничений на получение зарплаты в полном объеме.
