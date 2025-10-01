Ричмонд
Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов

В Беларуси ограничения на выплату пенсии госслужащим будут отменены с 1 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Беларуси 1 октября 2025 года подписал указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих». Названным документом с 1 января 2026 года предусматривается отмена ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста.

В телеграм-канале напомнили, что аналогичные ограничения были отменены с 1 января 2025 года на размер трудовых пенсий для работающих пенсионеров (подробнее мы писали здесь).

Указанное решение было принято для повышения заинтересованности таких государственных служащих в продолжении трудовой деятельности, а также более эффективного задействования их профессионального потенциала в экономике Беларуси.

В телеграм-канале пояснили, что документ даст возможность установить единообразные подходы к выплате пенсий в период работы для военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих. Это соответствует единой линии по снятию ограничений на получение зарплаты в полном объеме.

Тем временем Минтруда сказало про рост зарплат белорусов в 2026 году.

Кстати, мы собрали, какие важные изменения по оплате коммунальных услуг вводятся в Беларуси с 1 октября 2025 года и затронут всех.

Ранее мы писали, что новый телеканал появился в Беларуси с 1 октября.

