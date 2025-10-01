Подписана программа белорусско-российского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписана Комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов на период 2025—2027 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).
С российской стороны подпись под документом поставил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, с белорусской — председатель ГКНТ Сергей Шлычков.
Документ стал логическим продолжением на ближайшие несколько лет ранее реализованной Комплексной программы. Он развивает положения меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.
В актуализированной Комплексной программе закреплены основные задачи сотрудничества на ближайшие несколько лет, в том числе в части реализации совместных инвестиционных проектов, внедрение новых технологий в белорусской энергетике и промышленности. При ее реализации предполагается активное использование проектов и программ Союзного государства. -0-