Глава «Белнефтехима»: за последние 10 лет годовой объем добычи нефти в Беларуси вырос до 2 млн тонн

Сейчас нефть успешно добывается там, где раньше это было невозможно или нерентабельно. Если в 2019 году объемы ее добычи из трудноизвлекаемых запасов составляли 750 тыс. т, то сейчас это уже 987 тыс. т, или 49%. Основной эффект получается от доразведки и интенсификации работ на известных месторождениях, поскольку в целом территория Беларуси достаточно подробно исследована и вероятность обнаружения серьезных запасов новых залежей углеводородов крайне мала.