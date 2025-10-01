Глава «Белнефтехима»: за последние 10 лет годовой объем добычи нефти в Беларуси вырос до 2 млн тонн

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 10 лет годовой объем добычи вырос с 1,65 млн т до 2 млн т. Об этом в интервью журналу «Экономика Беларуси» сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан.
«Техническое перевооружение позволило нарастить объемы бурения в 2,4 раза (с 117 тыс. м до 285 тыс. м), в том числе довести долю горизонтального бурения с 0,5% до 19,5%, а также в 2 раза увеличилось количество ежегодно вводимых скважин — с 35 до 70 в год», — уточнил Илья Икан.
Как отметил руководитель концерна, белорусские нефтяные месторождения находятся на последней, четвертой стадии разработки, когда прирост добычи обеспечивается применением новых технологий, позволяющих разрабатывать трудноизвлекаемые запасы.
Сейчас нефть успешно добывается там, где раньше это было невозможно или нерентабельно. Если в 2019 году объемы ее добычи из трудноизвлекаемых запасов составляли 750 тыс. т, то сейчас это уже 987 тыс. т, или 49%. Основной эффект получается от доразведки и интенсификации работ на известных месторождениях, поскольку в целом территория Беларуси достаточно подробно исследована и вероятность обнаружения серьезных запасов новых залежей углеводородов крайне мала.
По мнению Ильи Икана, на внутреннем рынке приняты необходимые меры для надежного обеспечения топливом народно-хозяйственного комплекса. В процессе задействовано более 90 нефтебаз, основная доля которых работает под управлением «Белоруснефти». И сеть АЗС «Белоруснефти» занимает лидирующие позиции в стране, обеспечивая примерно 70% внутреннего рынка нефтепродуктов. В последнее время усилия направлены на расширение нетопливного сегмента, представленного на АЗС сопутствующими товарами и услугами, а также общепита.
В 2018 году указом о стимулировании развития рынка, в том числе с принятием программы Советом Министров, определены базовые условия развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. «Белоруснефть» определена государственным оператором, который должен обеспечить базовое количество станций, чтобы электромобильный рынок получил необходимый импульс.
Сегодня в стране 758 электрозарядных станций под брендом «Маланка», в том числе 620 быстрых. Сеть стала крупнейшей на территории стран ЕАЭС. -0-
Полный текст читайте в журнале «Экономика Беларуси».