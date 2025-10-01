Что такое девальвация простыми словами и как она влияет на жизнь

«Россия относится к числу экспортных стран, и здесь девальвация может играть на руку. Когда рубль дешевеет по отношению к доллару или евро, экспортеры получают валютную выручку и конвертируют ее в большее количество рублей. Для них это означает рост доходов без увеличения объемов производства. Государство также выигрывает: в бюджет поступает больше рублей от экспортных сделок, и дефицит казны удается сократить. По сути, слабая валюта становится инструментом поддержки экономики, особенно в условиях внешних ограничений. Поэтому девальвация — это не всегда только минус, у нее есть и оборотная сторона», — дополнила экономист.