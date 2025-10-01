АЗС закрываются, а в Крыму продают до 20 литров бензина на человека: что происходит с топливным рынком РФ

В регионах России наблюдаются проблемы с объемом бензина на автозаправочных станция (АЗС). Так, сообщения поступают из Крыма и Курской области. При этом власти Запорожской области заявили, что новости о введении лимитов на покупку топлива с 1 октября — фейк, а в Воронежской области дефицита дизеля нет. Что же все-таки происходит с поставками бензина в приграничных регионах и что об этом говорят официальные лица России — в материале URA.RU.