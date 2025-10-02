Плату за вывоз мусора могут поднять для населения в десять раз

Есть и альтернатива. Компании могут не платить сбор, а самостоятельно утилизировать свои отходы. Но и здесь «затык». В стране около 600 утилизаторов, но проверку Росприроднадзора и подтвердили свои мощности лишь 200 из них. Без реальных мощностей по переработке мусорный кризис и рост тарифов для населения становятся все более вероятными, отмечают эксперты.