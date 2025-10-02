Плату за вывоз мусора могут поднять для населения в десять раз

Плата за вывоз мусора в России может взлететь в десять раз. Такой шоковый прогноз дали в Российском экологическом операторе. Причина — острая нехватка в стране мусороперерабатывающих заводов.
Ситуация, как сообщается, становится тупиковой. Строить новые полигоны негде, а везти отходы все дальше — слишком дорого. «Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять», — заявил руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков.
Он привел конкретные цифры. «Тариф для населения станет, может быть, 100 тысяч рублей в месяц. Понятно, что население платить не сможет», — добавил он.
Выход из кризиса видят в финансировании строительства перерабатывающих мощностей. Деньги на это должны поступать от экологического сбора — платежа, возложенного на производителей и импортеров товаров.
Однако здесь возникли споры. Минпромторг считает, что ставки экосбора, которые предложило Минприроды, уже завышены. В ведомстве полагают, что базовая ставка должна быть «в разы ниже».
Бизнес жалуется на резкий рост нагрузки. Для некоторых предприятий платеж может увеличиться с 24 млн рублей в 2024 году до 500 млн рублей с 2026 года. Это неизбежно отразится на конечной стоимости товаров, пишет «РГ».
Есть и альтернатива. Компании могут не платить сбор, а самостоятельно утилизировать свои отходы. Но и здесь «затык». В стране около 600 утилизаторов, но проверку Росприроднадзора и подтвердили свои мощности лишь 200 из них. Без реальных мощностей по переработке мусорный кризис и рост тарифов для населения становятся все более вероятными, отмечают эксперты.