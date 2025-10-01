Доля доллара в резервах иностранных ЦБ достигла 30-летнего минимума

По данным финансистов, доля американской валюты в международных резервах во втором квартале 2025 года (с апреля по июнь) снизилась до 56,3%. Падение по сравнению с первым кварталом составило 1,5%. Однако в неизменном валютном выражении доля доллара почти не изменилась, отмечают они.