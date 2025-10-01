Доля доллара в резервах иностранных ЦБ достигла 30-летнего минимума

Доля доллара в резервах зарубежных центробанков достигла самого низкого уровня с 1995 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные исследователей Международного валютного фонда (МВФ).
По данным финансистов, доля американской валюты в международных резервах во втором квартале 2025 года (с апреля по июнь) снизилась до 56,3%. Падение по сравнению с первым кварталом составило 1,5%. Однако в неизменном валютном выражении доля доллара почти не изменилась, отмечают они.
Сокращение доли доллара связано с падением курса валюты, а не с уменьшением объемов ее хранения.
«Влияние обменного курса привело почти к полному сокращению доли американской валюты в валютных резервах» во втором квартале", — говорится в статье.
Так, с апреля по июнь доллар упал на 9% к евро, на 11% к швейцарскому франку и на 6% к фунту стерлингов. Эксперты отмечают, что на колебание валютного курса пришлось 92% снижения.
Ранее приводились данные межбанковской системы SWIFT, согласно которым доля доллара в международных расчетах снизилась до минимального значения с начала 2024 года, составив 46,94%. При этом доля евро достигла максимального уровня с лета 2023 года, увеличившись на 2,5 пункта и составив 25,61%.