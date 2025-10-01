МАРТ установил предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу

Установлена также предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на плодоовощную продукцию, поступившую в качестве выполнения государственного заказа, в размере 30%. Предельная максимальная торговая надбавка применяется к отпускным ценам производителей, ценам субъектов хозяйствования, осуществляющих поставку плодоовощной продукции заготовителям в качестве выполнения госзаказа.