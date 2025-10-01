МАРТ установил предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.
Постановлением установлены предельные максимальные розничные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю посредством организации торговой сети, поступившую по договору поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд (госзаказа).
Так, цена на картофель продовольственный свежий составит Br1,07, свеклу столовую свежую — Br1,17, морковь — Br1,35, капусту белокочанную свежую — Br1,62, лук репчатый свежий — Br1,68, яблоки свежие — Br4,80 за килограмм.
Установлена также предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на плодоовощную продукцию, поступившую в качестве выполнения государственного заказа, в размере 30%. Предельная максимальная торговая надбавка применяется к отпускным ценам производителей, ценам субъектов хозяйствования, осуществляющих поставку плодоовощной продукции заготовителям в качестве выполнения госзаказа.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-