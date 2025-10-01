Первый человек в истории достиг состояния в 500 млрд долларов

По результатам сегодняшней торговой сессии акции компании Tesla продемонстрировали рост примерно на 4%, что привело к увеличению личного капитала Илона Маска примерно на 9,3 миллиарда долларов. С момента объявления Маском в апреле о своем уходе с должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) с целью сосредоточиться на работе в Tesla, стоимость акций автопроизводителя практически удвоилась. Позже значение индекса Forbes претерпело незначительные колебания. Состояние Илона Маска в настоящее время оценивается в 499,5 миллиарда долларов.