Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый человек в истории достиг состояния в 500 млрд долларов

Первым в истории человеком, который достиг состояния в 500 миллиардов долларов, стал американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает интернет-сервис американского делового журнала.

Источник: Reuters

Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием 500 млрд долларов.

Первым в истории человеком, который достиг состояния в 500 миллиардов долларов, стал американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает интернет-сервис американского делового журнала.

«Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов. Рекордный показатель был достигнут в 22:30 по московскому времени», — сообщается на сайте Forbes Real-Time Billionaires.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОпубликован рейтинг богатейших бизнесменов России.

По результатам сегодняшней торговой сессии акции компании Tesla продемонстрировали рост примерно на 4%, что привело к увеличению личного капитала Илона Маска примерно на 9,3 миллиарда долларов. С момента объявления Маском в апреле о своем уходе с должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) с целью сосредоточиться на работе в Tesla, стоимость акций автопроизводителя практически удвоилась. Позже значение индекса Forbes претерпело незначительные колебания. Состояние Илона Маска в настоящее время оценивается в 499,5 миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск уступил лидерство в рейтинге самых богатых людей мира Ларри Эллисону, основателю корпорации Oracle, чье состояние тогда достигло 393 миллиардов долларов. Это произошло на фоне роста акций Oracle и одновременного падения стоимости активов компаний Маска.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше