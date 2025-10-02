Ричмонд
Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 2 октября

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и повысил курс российского рубля на 2 октября, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировал курсы валют на 1 октября, четверг. В итоге стали ощутимо ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 2 октября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9848 белорусского рубля, 1 евро — 3,5018 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6632 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 1 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился в четверг, 2 октября. Ощутимее при этом изменен в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара упал на 0,0273 белрубля, курс евро снизился на 0,0371 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0178 белрубля.

А еще Минэкономики предложило белорусам 1 миллион рублей за идею.