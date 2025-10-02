Ричмонд
G7 заявила о готовности усилить давление на закупающие российскую нефть страны

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) всерьез рассматривают возможность усиления давления на страны, которые наращивают закупки российской нефти и помогают Москве обходить санкции. Об этом говорится в заявлении министров финансов неформального клуба семи экономически развитых государств.

Источник: Reuters

«Мы всерьез рассматриваем возможность введения торговых мер и других ограничений в отношении государств и компаний, оказывающих содействие России, в том числе в отношении переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти», — отмечается в заявлении.

В Группе семи также заявили о готовности принять меры, чтобы значительно сократить сохраняющиеся объемы импорта из России, включая энергоносители, с целью полного отказа от них. Страны G7 также сошлись во мнении о необходимости принятия торговых мер, включая пошлины, запреты на импорт и экспорт, направленные на сокращение доходов России, говорится в коммюнике.

«Мы подтвердили важность торговых мер, включая введение тарифов, запретов на импорт и экспорт, в рамках усилий по лишению России доходов. Мы примем конкретные меры, направленные на существенное сокращение, с перспективой полного прекращения, оставшегося импорта из России, включая импорт углеводородов», — заметили министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

G7 пообещала усилить санкции против ключевых секторов российской экономики, таких как «энергетика, финансовый сектор, оборонно-промышленная база, особые экономические зоны, а также лица и структуры, способствующие и извлекающие выгоду из этой деятельности».

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
