G7 заявила о готовности усилить давление на закупающие российскую нефть страны

В Группе семи также заявили о готовности принять меры, чтобы значительно сократить сохраняющиеся объемы импорта из России, включая энергоносители, с целью полного отказа от них. Страны G7 также сошлись во мнении о необходимости принятия торговых мер, включая пошлины, запреты на импорт и экспорт, направленные на сокращение доходов России, говорится в коммюнике.