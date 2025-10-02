Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день

По подсчетам Управления Конгресса США по бюджету (CBO), налогоплательщикам ежедневно придется покрывать расходы на зарплаты чиновников в размере около 400 миллионов долларов, даже в случае приостановки работы федерального правительства.
В ведомстве отметили, что в случае остановки дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 тысяч сотрудников окажутся в неоплачиваемом отпуске.
В опубликованном ответе на запрос сенаторов CBO уточнило, что совокупная стоимость компенсаций для этих работников составит порядка 400 миллионов долларов в день. При этом окончательный экономический ущерб от шатдауна во многом будет зависеть от его продолжительности.
Эксперты добавили, что часть убытков может быть восстановлена после возобновления работы правительства, однако далеко не все. Так, в ходе предыдущего крупного шатдауна, длившегося пять недель на рубеже 2018−2019 годов, экономика страны потеряла около 3 миллиардов долларов, которые восполнить уже не удалось.
Ранее Сенат Конгресса США в среду, 1 октября, вновь отклонил два выдвинутых Республиканской и Демократической партиями законопроекта, направленных на возобновление финансирования работы федерального правительства и прекращение шатдауна.