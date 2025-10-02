Ричмонд
В России проиндексируют пенсии: вот кому повысят выплаты в 2026 году

Военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2026 года военные пенсии в России будут проиндексированы на 4%. Об этом информирует РИА Новости.

В начале недели в Госдуму направили проект основного финансового документа страны — федерального бюджета на 2026 год и последующие два года (2027−2028).

Согласно материалам проекта федерального бюджета на 2026−2028 годы, с которыми ознакомилось агентство, документом предусмотрено повышение на 4 процента с 1 октября 2026 года пенсий военнослужащим и лицам, приравненным к ним.

Накануне Минтруд России представил новую модель индексации пенсионных выплат, которая вступит в силу с 2026 года. Согласно новой схеме, повышение будет осуществляться единовременно с 1 января, а его процент превысит показатель инфляции. При этом с октября этого года начата индексация зарплат для бюджетников.