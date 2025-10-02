В России проиндексируют пенсии: вот кому повысят выплаты в 2026 году

Накануне Минтруд России представил новую модель индексации пенсионных выплат, которая вступит в силу с 2026 года. Согласно новой схеме, повышение будет осуществляться единовременно с 1 января, а его процент превысит показатель инфляции. При этом с октября этого года начата индексация зарплат для бюджетников.