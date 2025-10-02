Ричмонд
Новый пешеходный мост возводят на границе двух районов Новосибирска

На границе Дзержинского и Калининского районов Новосибирска активно ведется строительство пешеходного моста через железнодорожные пути. Как сообщил в своём Telegram-канале мэр города Максим Кудрявцев, сооружение обеспечит безопасный проход между крупными жилмассивами.

Источник: Соцсети

Уже завершено погружение свай, идут бетонные работы по устройству опор в Дзержинском районе. На стороне Калининского района продолжается погружение свай и прокладка кабельной траншеи.

Новый пешеходный переход длиной в сорок и шириной в три метра свяжет микрорайоны «Галактика» и «Плехановский». Он позволит безопасно пересекать железнодорожные пути в районе улицы Войкова.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что к концу октября должно завершиться строительство сквера имени Александра Демакова в Новосибирске.