Новый пешеходный мост возводят на границе двух районов Новосибирска

Уже завершено погружение свай, идут бетонные работы по устройству опор в Дзержинском районе. На стороне Калининского района продолжается погружение свай и прокладка кабельной траншеи.
Новый пешеходный переход длиной в сорок и шириной в три метра свяжет микрорайоны «Галактика» и «Плехановский». Он позволит безопасно пересекать железнодорожные пути в районе улицы Войкова.
Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что к концу октября должно завершиться строительство сквера имени Александра Демакова в Новосибирске.