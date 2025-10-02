В Красноярском крае суд запретил коммерческие полеты на воздушных шарах

По иску Красноярской транспортной прокуратуры суд полностью запретил коммерческое использование двух аэростатов. Об этом прецеденте рассказали 2 октября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Проверка надзорного органа выявила, что предприниматель незаконно оказывал услуги воздушных перевозок. Он проводил ознакомительные и прогулочные полеты на территории края, не имея при этом обязательного сертификата эксплуатанта для коммерческой деятельности и необходимых паспортов обеспечения транспортной безопасности на свои воздушные суда.
В прокуратуре пояснили, что такая организация перевозок грубо нарушала закон и создавала реальные риски для безопасности полетов, а также угрозу жизни и здоровью пассажиров. При этом информация о незаконных услугах активно распространялась в интернете, привлекая клиентов.
Суд согласился с доводами надзорного ведомства, постановив запретить владельцу аэростатов осуществлять коммерческие перевозки и рекламировать эти услуги в сети до получения всех разрешительных документов. Также на него возложена обязанность разработать недостающие паспорта безопасности. Исполнение вынесенного решения взято на контроль прокуратурой.