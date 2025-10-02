В Красноярском крае суд запретил коммерческие полеты на воздушных шарах

В прокуратуре пояснили, что такая организация перевозок грубо нарушала закон и создавала реальные риски для безопасности полетов, а также угрозу жизни и здоровью пассажиров. При этом информация о незаконных услугах активно распространялась в интернете, привлекая клиентов.