Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам могут начать доплачивать за переработки: вот что предлагают ввести

В Госдуме хотят ввести шкалу компенсаций за переработки.

Источник: Комсомольская правда

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС выступил с инициативой о привязке размера компенсационных выплат за ненормированный рабочий день к реальному объему переработок.

«И вот к этим позициям очень много нареканий. Я считаю, что в этой части нужно серьезно пересмотреть все подходы», — заявил Нилов.

Парламентарий разъяснил разницу между сверхурочной работой и ненормированным днем. Сверхурочные оплачиваются в повышенном размере — в полтора и два раза — и имеют годовой лимит. Ненормированный день, согласованный в договоре, компенсируется минимум тремя дополнительными днями отпуска или деньгами.

Он добавил, что, несмотря на положения Трудового кодекса, сложилась неверная практика: переработки, даже неофициальные, стали способом заработать одобрение начальства и продвинуться по службе.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой передавать пустующие квартиры государству.