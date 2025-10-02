Россиянам могут начать доплачивать за переработки: вот что предлагают ввести

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС выступил с инициативой о привязке размера компенсационных выплат за ненормированный рабочий день к реальному объему переработок.
«И вот к этим позициям очень много нареканий. Я считаю, что в этой части нужно серьезно пересмотреть все подходы», — заявил Нилов.
Парламентарий разъяснил разницу между сверхурочной работой и ненормированным днем. Сверхурочные оплачиваются в повышенном размере — в полтора и два раза — и имеют годовой лимит. Ненормированный день, согласованный в договоре, компенсируется минимум тремя дополнительными днями отпуска или деньгами.
Он добавил, что, несмотря на положения Трудового кодекса, сложилась неверная практика: переработки, даже неофициальные, стали способом заработать одобрение начальства и продвинуться по службе.
