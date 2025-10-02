В следующем году Владивосток получит 40 новых автобусов

В следующем году городской парк автобусов пополнится 40 новыми машинами. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время прямого эфира, отвечая на вопросы жителей о работе общественного транспорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Новая техника поступит в муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». Это продолжение программы обновления транспорта: в прошлом году уже закупили 30 автобусов, в этом — 18. Новые машины планируется направить в том числе и на социальные маршруты.
Еще одной важной мерой для улучшения ситуации с перевозками стало повышение зарплат водителей. Сейчас средняя заработная плата водителя на муниципальном предприятии составляет 140−150 тысяч рублей. Это должно помочь привлечь новых специалистов.
Проблема нехватки водителей остается острой — из-за нее во Владивостоке часто увеличиваются интервалы движения автобусов. Предприятия, которые не соблюдают расписание и не обеспечивают необходимое количество транспорта на маршрутах, привлекаются к ответственности и платят штрафы.