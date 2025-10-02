«Земской учительнице» в Приморье выдали аварийное жильё

Ранее сообщалось о «земском докторе» — анестезиологе, переехавшем в Партизанский район Приморского края на работу в подразделение центральной районной больницы в селе Золотая Долина. В качестве жилья ему предложили нежилую пристройку к фельдшерско-акушерскому пункту, которую мужчина за собственные средства превратил в полноценное благоустроенное жильё. Но администрация за 10 лет работы специалиста так и не перевела эту пристройку в категорию жилых помещений, и врача оттуда выселили. Его жилищные права восстанавливает прокуратура.