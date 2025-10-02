«Земской учительнице» в Приморье выдали аварийное жильё

Жильё, предоставленное педагогу с 25-летним стажем, оказалось фактически заброшенным. По словам учительницы, крыша частного дома протекает, стены промерзают, в помещениях — плесень и сырость. Дискомфорта добавляют печное отопление и уличный туалет. Большую часть нерабочего времени женщине приходится тратить на жизнеобеспечение, особенно в холодное время года — заготавливать дрова, убирать золу и снег
За два года ситуация с жильём так и не решилась. Женщина будет запрашивать перевод в другой населённый пункт, где есть свободная вакансия учителя русского языка и литературы и благоустроенное жильё.
«Теперь я знаю, почему такая нехватка кадров на селе. Учителя, приехавшие обучать ребят, вынуждены не жить, а мучиться: дрова, зола, грязь, вонь, холод, уличные туалеты», — отмечает педагог.
На тяжелейший кадровый дефицит в школах жители Приморья уже жаловались губернатору Олегу Кожемяко, когда в telegram-аккаунте главы региона шёл сбор вопросов для передачи «Прямой разговор». Кадровый дефицит приморцы связывали в первую очередь с низкими зарплатами, но в сельских школах добавляются ещё и тяжёлые условия жизни, а зачастую и работы, если приходится учить детей в аварийном здании. Никакие выплаты «земским учителям» этого не компенсируют.
Ранее сообщалось о «земском докторе» — анестезиологе, переехавшем в Партизанский район Приморского края на работу в подразделение центральной районной больницы в селе Золотая Долина. В качестве жилья ему предложили нежилую пристройку к фельдшерско-акушерскому пункту, которую мужчина за собственные средства превратил в полноценное благоустроенное жильё. Но администрация за 10 лет работы специалиста так и не перевела эту пристройку в категорию жилых помещений, и врача оттуда выселили. Его жилищные права восстанавливает прокуратура.
О проблеме «земских специалистов» в Российском профсоюзе работников здравоохранения говорили ещё в 2021 году. Его зампредседателя Михаил Андрончиков заявлял, что многие молодые специалисты не дорабатывают положенный по программе срок и возвращаются в города, предпочитая вернуть государству неотработанные выплаты, но получить достойные условия жизни и труда.