Bloomberg: Россия готовит ответ на случай присвоения ЕС ее активов

Россия планирует национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству РФ источник. Президент Владимир Путин, говорится в сообщении, во вторник подписал указ, разрешающий ускоренную продажу государственных активов в особом порядке.