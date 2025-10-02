Более 600 метров железной дороги разыграют в Приморье

ОАО «РЖД» выставило на продажу 602 метра железной дороги в пределах станции Камень-Рыболов в Приморье. Начальная стоимость двух лотов составляет 13 983 600 рублей. Информация об этом появилась на электронной площадке аукционов (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
В договоре указано, что оба объекта расположены в Ханкайском муниципальном округе Приморского края, в пределах станции Камень — Рыболов. Протяжённость железнодорожного пути № 25 составляет 238 метров, железнодорожного пути № 26 — 364 метра, что в сумме даёт 602 метра железной дороги.
Уточняется, что участок, на котором расположены объекты, находится в пользовании продавца на основании договора аренды от 15 декабря 2004 года. Сам земельный участок принадлежит Территориальному управлению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю.
Отдельным пунктом указано, что объекты обременены правами третьих лиц — заключён договор аренды от 24 сентября 2019 года. При этом продавец гарантирует, что передаваемые сооружения не находятся под арестом, в залоге и не являются предметом споров.
В настоящее время принимаются заявки на участие в аукционе. Для этого необходимо внести задаток в размере 1 398 360 рублей. Итоги будут подведены в ноябре.