«Килограмм картофеля — 1,07 рубля, капусты — 1,62, яблок — 4,8 рубля». МАРТ установил предельные цены на овощи в Беларуси

МАРТ определил предельные цены на овощи и яблоки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ определил предельные цены на овощи и яблоки в Беларуси. Это следует из постановления № 58 Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе говорится, что предельные розничные цены установлены на базовый набор овощей и яблоки, которые будут поступать в магазины в рамках государственного заказа. Цены будут действовать с 15 ноября 2025 года. В частности, предельные цены затронут так называемый «борщевой набор».

В постановлении указано, что килограмм картофеля в рознице не должен быть дороже 1,07 рубля, капусты — 1,62 рубля, моркови — 1,35 рубля, свеклы — 1,17 рубля, репчатого лука — 1,68 рубля. Что касается яблок, то стоимость килограмма не должна быть дороже 4,8 рубля.

Надбавка к отпускной цене производителя на озвученные товары не может быть выше 30%. Это относится именно к тем партиям овощей и яблок, которые закупаются при выполнении госзаказа.

Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.

Кстати, ЖКХ Минска объявило крупную проверку жилых домов осенью 2025 года.