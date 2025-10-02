«Килограмм картофеля — 1,07 рубля, капусты — 1,62, яблок — 4,8 рубля». МАРТ установил предельные цены на овощи в Беларуси

МАРТ определил предельные цены на овощи и яблоки в Беларуси. Это следует из постановления № 58 Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе говорится, что предельные розничные цены установлены на базовый набор овощей и яблоки, которые будут поступать в магазины в рамках государственного заказа. Цены будут действовать с 15 ноября 2025 года. В частности, предельные цены затронут так называемый «борщевой набор».
В постановлении указано, что килограмм картофеля в рознице не должен быть дороже 1,07 рубля, капусты — 1,62 рубля, моркови — 1,35 рубля, свеклы — 1,17 рубля, репчатого лука — 1,68 рубля. Что касается яблок, то стоимость килограмма не должна быть дороже 4,8 рубля.
Надбавка к отпускной цене производителя на озвученные товары не может быть выше 30%. Это относится именно к тем партиям овощей и яблок, которые закупаются при выполнении госзаказа.
