«Килограмм картофеля — 1,07 рубля, капусты — 1,62, яблок — 4,8 рубля». МАРТ установил предельные цены на овощи в Беларуси

В документе говорится, что предельные розничные цены установлены на базовый набор овощей и яблоки, которые будут поступать в магазины в рамках государственного заказа. Цены будут действовать с 15 ноября 2025 года. В частности, предельные цены затронут так называемый «борщевой набор».