Цены сильно выросли в Казахстане

Среди продуктов питания можно выделить масло, которое, согласно данным БНС, за год подорожало в среднем на 19,5%. Мясо выросло в цене на 19,1%, безалкогольные напитки — на 14,4%, а фрукты и овощи — на 12,6%. Молочные продукты стали дороже на 9,5%, а хлеб и крупы — на 4,6%.