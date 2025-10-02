Цены сильно выросли в Казахстане

В Казахстане продолжает ускоряться рост цен на товары и услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам сентября 2025 года инфляция достигла 12,9% — за месяц цены выросли в среднем на 1,1%.
Месячный рост является самым высоким с апреля текущего года, а годовой — вообще с августа 2023 года. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 12,2%, а в целом с начала года цены выросли на 10%.
Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%, платные услуги — на 1%, а непродовольственные товары — сразу на 1,5%, что является максимумом с ноября 2022 года.
В годовом выражении сильнее всего подорожала сфера платных услуг — сразу на 15,3%. Следом идут продовольственные товары — 12,7%, а непродовольственные выросли в цене на 10,8%.
Где сильнее всего выросли цены
В региональном разрезе сильнее всего цены за месяц выросли в Актюбинской области — сразу на 1,7%. Следом идут Шымкент и Павлодарская область — 1,5% и 1,4% соответственно.
В Астане инфляция равна 1,1%, а в Алматы самый низкий прирост — всего 0,8% за месяц.
За год «лидером» по росту стала Карагандинская область — 14,9%. Следом идут Ұлытау — 14,4%, и Северо-Казахстанская область — 13,6%.
В Астане цены выросли на 13,4%, в Шымкенте — на 13,3%, а в Алматы — на 13,2%. Самая низкая инфляция зафиксирована в Кызылординской области — 10,9%.
Что подорожало в Казахстане
Среди продуктов питания можно выделить масло, которое, согласно данным БНС, за год подорожало в среднем на 19,5%. Мясо выросло в цене на 19,1%, безалкогольные напитки — на 14,4%, а фрукты и овощи — на 12,6%. Молочные продукты стали дороже на 9,5%, а хлеб и крупы — на 4,6%.
Среди непродовольственных товаров в первую очередь выделяется бензин, который на данный момент стоит на 12% дороже, чем год назад. А вот товары личного пользования за это время подорожали на 7,3%.
В сфере платных услуг лидируют коммунальные. Тарифы на холодную воду выросли на 84,3% за год, на водоотведение — на 36,4%, а на газ — на 27,7%.
Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, электроэнергия — на 17,7%, а горячая вода — на 17,7%. Аренда жилья выросла в цене на 12,6%, содержание жилищ подорожало на 12,1%, а тарифы на вывоз мусора — на 10,9%.
Напомним, ранее стало известно о повышении тарифов на электроэнергию в Алматинской области и Алматы. О том, кого это коснется, мы рассказывали здесь.
Таким образом, цены в Казахстане не замедляются, а продолжают ускорение. Это неизбежно влияет и на благосостояние граждан.