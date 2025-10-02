Ричмонд
Увеличение данного сбора ждет россиян

Сборы за добычу охотничьих ресурсов вырастут, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Охотничьи сборы будут оплачивать только физические лица. Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) будут исключены из числа плательщиков. Данная инициатива одобрена правительством, сообщают «Ведомости».

Поправки могут вступить в силу уже с 1 января. Уточняется, что исключение организаций и ИП из числа плательщиков обусловлено тем, что они и так арендуют угодья, выплачивают госпошлины, получают спецразрешения.

При этом за охоту на некоторых животных сбор будет серьезно увеличен, местами — в пять раз. Например, за добычу благородного оленя или лося предлагается установить оплату на уровне 7800 ₽ против 1500 рублей ранее.

Сайгак обойдется в 1560 вместо 300 рублей, добыча косули, кабана или рыси также возрастет с 450 до 2340 рублей.

Эксперты издания отмечают, что высокая цена может снизить объемы добычи редких животных и дать им возможность для восстановления популяций. Но главное, чтобы изменения не коснулись льготных путевок. Еще один риск — увеличение ставок может привести к росту числа браконьеров.