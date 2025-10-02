На 86% выросло водосбережение в Казахстане за два года

С 2023 по 2025 годы площадь выросла с 312,2 тысяч до порядка 581 тысячи гектаров. Это произошло благодаря господдержке, подчеркнули в ведомстве.
Рост стал возможен потому, что аграрии получили субсидии на поливную воду и внедрение водосберегающих технологий.
С 50% до 80% увеличена доля возмещения затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от тарифа.
А еще господдержка способствовала развитию рынка производства водосберегающих технологий. К примеру, в 2024 году в Туркестанской области, Алматы и Астане открыли четыре отечественных завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования.
В 2025-м в Жамбылской области запустили казахстанско-китайский проект по производству систем капельного орошения. Производственная мощность предприятия позволила охватить капельными лентами площадь в 14 тысяч гектаров.
В индустриальной зоне Туркестана запущено производство пластиковых труб для систем капельного орошения. В индустриальной зоне Жетысайского района ведутся работы по запуску переработки полиэтилена и производству водосберегающего оборудования. В индустриальной зоне Мактааральского района к концу текущего года планируется запуск производства пластиковых труб, лент и устройств капельного орошения.
А в Кызылординской области турецкие инвесторы планируют запуск завода по производству систем капельного орошения с проектной мощностью в 20 тысяч гектаров.
Мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны. Сотрудничество с международными партнерами открывает доступ к современным технологиям и инвестициям, но все стратегические решения принимаются исключительно в Казахстане.
При этом, контроль за водными ресурсами всегда был и будет в руках государства, подчеркнули в Минводы.
Передача водных объектов, тем более стратегических, в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель — модернизация водохозяйственной инфраструктуры в целях защиты интересов граждан и обеспечения безопасности страны.
Вода — стратегический ресурс и сейчас ведется работа над обеспечением наиболее эффективного ее использования и экономии ради будущего страны, отметили в ведомстве.