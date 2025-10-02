В Омской области осталось более 1 500 обманутых дольщиков

В Омске 1 октября прошло заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждалась ситуация с проблемными домами, в строительство которых были вложены средства дольщиков, но которые до сих пор не введены в эксплуатацию. Заседание проходило под председательством губернатора Омской области Виталия Хоценко.
На сегодняшний день в регионе насчитывается 18 таких домов, в которых проживает 1 597 дольщиков. Включены в федеральный реестр 14 домов по различным адресам в Омске и Богословском сельском поселении. Среди них есть как завершённые, так и ещё не сданные объекты.
Примерный список адресов включает:
- ул. 70 лет Октября, 3к.4;
- ул. Герцена — Красный Пахарь;
- ул. 3-я Северная — 16-я Северная;
- ул. Королёва, 3к.2 (два дома);
- ул. Луговая, 1;
- ул. Масленикова — Маяковского — 6-я Линия — 7-я Линия (два дома);
- ул. Пархоменко;
- ул. Перелёта — Шаронова, 29;
- ул. Перелёта — Шаронова,
- 31; строение 16; ул.
- Тарская — Яковлева;
- ул. Успешная, 2.
Остальные четыре объекта пока находятся в региональном плане-графике.
Для решения проблемы правительство Омской области активно сотрудничает с новыми застройщиками, которые достраивают дома за счёт средств Фонда развития территорий. В случае невозможности завершения строительства дольщикам могут быть предложены компенсационные выплаты.
