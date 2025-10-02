В Омской области осталось более 1 500 обманутых дольщиков

На сегодняшний день в регионе насчитывается 18 таких домов, в которых проживает 1 597 дольщиков. Включены в федеральный реестр 14 домов по различным адресам в Омске и Богословском сельском поселении. Среди них есть как завершённые, так и ещё не сданные объекты.