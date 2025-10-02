Около ста тысяч машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации

Директор Лизингового союза Евгений Царев в беседе с «Известиями» пояснил, что при отсутствии послаблений импортные автомобили станут бесполезными для перевозчиков. Ассоциации предлагают установить срок службы автомобилей такси и разрешить эксплуатацию транспортных средств, взятых в лизинг до вступления закона в силу, без их перерегистрации.
Ранее Министерство промышленности и торговли РФ представило первый список автомобилей, разрешённых для использования в такси в соответствии с новым законом о локализации. В перечень вошло более 20 моделей от шести российских производителей, включая марки Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года и будут касаться автомобилей, включённых в региональные реестры легкового такси.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.