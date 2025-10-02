Около ста тысяч машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации

Отраслевые ассоциации «Национальный совет такси» и Лизинговый союз обратились с предложением ввести переходный период для перевозчиков, заключивших лизинговые договоры до вступления в силу закона о локализации такси. В обращениях организаций отмечается, что под угрозой оказались около 97 тысяч автомобилей, сроки лизинга которых истекают после 1 марта 2026 года. При смене собственника они не смогут быть повторно включены в реестр такси из-за несоответствия новым требованиям локализации.