В Красноярске обновили правила размещения временных сооружений

Временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов подписал постановление, которое заменяет действовавшие ранее нормы и детально регулирует порядок размещения киосков, павильонов и других объектов. Работа над документом велась больше года с участием специалистов администрации, депутатов, предпринимательского сообщества и прокуратуры. В результате удалось согласовать единый подход, который учитывает интересы бизнеса, жителей и власти.
Новое постановление вводит ограничения на размеры временных объектов и устраняет возможность превращать небольшие киоски в масштабные комплексы. Теперь изменять площадь можно только в пределах допустимых норм. Кроме того, обязательными стали методические рекомендации по внешнему облику сооружений. Их соответствие проверяет архитектурно-планировочная комиссия, а предпринимателям даётся год на устранение замечаний.
Документ также увеличивает сроки на исправление нарушений и демонтаж объектов, упрощает оформление документов и уточняет порядок предоставления компенсационных мест в случае строительства капитальных объектов. При этом владельцам оставили возможность передавать павильоны третьим лицам — при условии уведомления администрации и сохранения профиля деятельности.
По словам заместителя руководителя департамента градостроительства Сергея Дейса, цель изменений — сформировать современный и гармоничный облик Красноярска, особенно в преддверии юбилея города, а также создать комфортные условия для работы предпринимателей.