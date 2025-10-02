В Красноярске обновили правила размещения временных сооружений

Новое постановление вводит ограничения на размеры временных объектов и устраняет возможность превращать небольшие киоски в масштабные комплексы. Теперь изменять площадь можно только в пределах допустимых норм. Кроме того, обязательными стали методические рекомендации по внешнему облику сооружений. Их соответствие проверяет архитектурно-планировочная комиссия, а предпринимателям даётся год на устранение замечаний.